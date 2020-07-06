AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir aktör olduğunu belirterek "AB'nin, bu karmaşık ilişkinin parçası olan konuları ele alarak (Türkiye ile) ilişkilerinde bir güncelleme yapması gerekir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir aktör olduğunu belirterek "AB'nin, bu karmaşık ilişkinin parçası olan konuları ele alarak (Türkiye ile) ilişkilerinde bir güncelleme yapması gerekir." dedi.

İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü AB'nin uyguladığı seyahat kısıtlamalarına yönelik Türkiye'nin endişelerini anladıklarını dile getiren Borrell, gerekli olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamalar getirdiklerini, kademeli olarak bunları da kaldıracaklarını söyledi.

Borrell, AB Komisyonunun söz konusu kararları objektif kriterlere göre aldığını savunarak bu süreçte bazı niteliksel değerlendirmelerin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

AB'nin değişen durumları kontrol ederek iki haftada bir gerekli güncellemeleri yaptığına dikkati çeken Borrell, sağlık otoriteleriyle yakın diyalog halinde süreci yönettiklerinin altını çizdi.

Doğu Akdeniz

Borrell, Türkiye ziyaretini gerginliklerin ortadan kaldırılması için yaptığına işaret ederek "Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı konularında büyük bir uzlaşmazlık var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) tanımadığını anımsatan Borrell, GKRY ile dayanışma gösterdiklerini ancak her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulunmasından yana olduklarını söyledi.

Borrell, "Hidrokarbon gelirlerinin, Kıbrıs'taki iki toplum arasında eşit olarak paylaşımı konusunda AB, mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışacaktır." ifadesini kullandı.

AB Konseyinin bu konuda net bir pozisyonu olduğunun altını çizen Borrell, AB'nin bir sonraki toplantısında söz konusu meseleyi ele alacakları bilgisini paylaştı.

Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerilimi tırmandırmaktan kaçınan tutumundan memnuniyet duyduklarını kaydederek iş birliği ve diyaloğun önemine vurgu yaptı.

2016'da imzaladıkları göçmen mutabakatının, Türkiye'nin mültecilere yardım edebilmesi için finansal destek almasından öte konular içerdiğini belirten Borrell, bunun daha kapsamlı konuları da içerdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir mutabakat düşünmeliyiz"

Borrell, Türkiye ile AB arasında yaşanan siyasi görüş ayrılıklarının mevcut duruma gelinmesinde etkili olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Oturup bu mutabakatın güncellenmesi konusunu konuşmak gerekiyor. Yeni bir mutabakat düşünmemiz gerekiyor. İlişkilerimizi etkileyen tüm meseleleri kapsayan bir mutabakat, sadece göç değil. Göç önemli evet ama tek mesele bu değil. Her iki tarafı da memnun edecek yeni bir yaklaşımın benimsenmesi ve tüm meseleleri kapsayan bir mutabakat yani vize, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar, Suriye ve Libya'da iş birliği. Türkiye, bölgede güçlü bir aktör. AB'nin, bu karmaşık ilişkinin parçası olan konuları ele alarak ilişkilerinde bir güncelleme yapması gerekir."

Sorunların çözümünün iş birliği ve diyalogdan geçtiğini yineleyen Borrell, "Tek taraflı kararlar almak durumu daha da kötüye götürür. Açık, dürüst, iş birliğine yönelik bir yaklaşımla oturup konuşmak gerekir." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:59 Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:30 Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
23:34
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 00:31:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]