Üye Girişi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Afrika itirafı Açıklaması - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Afrika itirafı Açıklaması

15.02.2022 22:00
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Afrika itirafı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afrika'ya aşıların yavaş dağıtımı ve Omicron varyantının çıkmasının ardından seyahat yasakları getirilmesiyle ilgili eleştirilerin haklı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afrika'ya aşıların yavaş dağıtımı ve Omicron varyantının çıkmasının ardından seyahat yasakları getirilmesiyle ilgili eleştirilerin haklı olduğunu söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 17-18 Şubat'ta yapılacak AB-Afrika Zirvesi öncesinde ikili ilişkilerle ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

AB-Afrika ilişkileri için "çok şeyin yazılıp söylendiğini" belirten Borrell, "Çok fazla eleştiriliyor. Bunlardan bazıları haklı, bazıları değil. Aşıların çok yavaş dağıtımı ya da Omicron varyantı Güney Afrika tarafından ortaya atıldığında empoze edilen seyahat yasaklarına yönelik olanlar, haklı eleştirilerin örnekleri." dedi.

Borrell, AB ve Afrika Birliği'nin "kesinlikle her konuda aynı fikirde olmadığını" ifade ederek, temel konulardaki uzlaşmanın, yenilenmiş ve daha güçlü iş birliği için yeterli olacağını savundu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Afrika'ya olumlu bir gözle bakmalıyız, sadece göç sorunlarının merceğinden değil. Afrika bizim için de fırsatlar olan sayısız olanak sunuyor. Genç ve dinamik bir insan potansiyeline sahipler ve yenilenebilir enerjiler konusunda sınırsız olanaklara sahipler." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Omicron, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Afrika itirafı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
20:30 Oğlunu kurşun yağmuruna tutup öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
20:28 Öğrencisini kaçırıp disiplin cezası almış! O okul müdürü bu kez 10 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 22:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Afrika itirafı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement