AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur" - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"

19.03.2021 23:33
AB Yüksek Temsilcisi Borrell:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'daki temasları kapsamında Borrel, İrini Operasyon'un yürütüldüğü Sicilya adasındaki Sigonella Üssü'nü ziyaret etti.

Burada basına açıklamalarda bulunan Josep Borell, "İrini Operasyonu, denizde ve havada çalışıyor aynı zamanda da karada da olup bitenleri izliyor. İrini Operasyonu, 1'inci yılında ve Libya'daki durum bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. Uluslararası toplumun silah ambargosunun kontrolüne yönelik kararı, Libya'nın istikrarına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Borrell, bir soru üzerine düzensiz göç konusuna da değinerek, "Bizim göç sorununun, bir Avrupa sorunu olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Tüm üye devletlerin bu yükü paylaşması gerektiğini anlaması gerekiyor. Komisyon olarak sunduğumuz yeni göç paktının amacı da budur ve üye devletler bunu tartışmakta." diye konuştu.

Bazı üye devletlerin, coğrafi olarak uzakta olması sebebiyle bunun sonuçlarının etkilerini hissetmediğini ancak diğer devletlerin ise sınırda bu konuyla yüzleştiğini ifade eden Borrell, "Bu bir Avrupa sorunudur. Dayanışmayı pratik anlamda da etkili kılmak için çözüm aramalıyız." dedi.

İrini Operasyonu'nun göç konusuyla ilgisi olmadığını vurgulayan Borrell, eleştirilerin aksine İrini'nin düzensiz göç için bir çekim unsuru haline gelmediğini belirtti.

Borrel, "İrini, Libya Sahil Güvenliğine ekipman ve eğitim sağlamaya hazır. Göç, İtalya ve Sicilya için çok önemli bir sorun ve tüm üye devletleri buna dahil etmeliyiz. Çözüm Avrupa'dan gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan yaşamlarının kurtarılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Borrel, "Aynı zamanda düzenli göçün önünü açmak lazım. Avrupa'nın göçmenlere ihtiyacı var ama düzenli olarak gelmeliler. Güvenli ve adil olmak için göçün düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Avrupa Birliği, Sicilya, Libya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Düzensiz göç, Avrupa sorunudur' - Son Dakika


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