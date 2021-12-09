AB Yüksek Temsilcisi Borrell İran'dan nükleer programa dair "endişelerin" giderilmesini istedi - Son Dakika

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın nükleer müzakereleri değerlendirdiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Borrell ile telefonda görüştü.

Borrell, görüşmede İran'dan mevcut nükleer programıyla ilgili endişelerin giderilmesini isteyerek, Avrupalı ülkeler ve ABD'ye de müzakerelerin "gerçekçi" bir şekilde yürütülmesi ve ilerlemenin dikkate alınması hususunun hatırlatıldığını aktardı.

AB Yüksek Temsilcisi, müzakerelere zarar verebilecek sorunlara işaret ederek, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması temennisinde bulundu.

İranlı Bakan, Avrupa'nın tutumunu eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Viyana'daki müzakerelerde gerçekleşen görüşmelerin faydalı olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın iş birliği içinde olacaklarını ve İran Atom Enerjisi Kurumundan bir heyetin görüşmelerde bulunmak üzere Viyana'ya gideceğini söyledi.

Abdullahiyan, Avrupalı ülkelerin müzakerelerle ilgili açıklamalarını eleştirerek bunun yapıcı olmadığı ve şartları daha karmaşık hale getirerek anlaşma sürecini yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

İran'ın sunduğu önerilerin nükleer anlaşma ile haziran ayında yapılan görüşmelerin içeriğiyle uyumlu olduğunu savunan Bakan, kendi yaklaşımlarının diğer tarafın görüşlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Bakan Abdullahiyan, "Hepimiz müzakere ederek iyi bir anlaşmaya varmak için Viyana'dayız. Şimdiye kadar karşı taraftan yapıcı ve ileriye dönük hiçbir öneri almadık. Geride kalan 8 yılda yeteri kadar konuşuldu ve bugün iş zamanıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ileri süren Abdullahiyan, "Nükleer programa dair endişelerin giderilmesi doğrudan yaptırımların kaldırılmasına bağlıdır. Batılılar yaptırımların kalkması için mi çalışıyor yoksa sadece endişelerini mi gidermenin peşindeler?" eleştirisinde bulundu.