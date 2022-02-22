AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların detaylarını açıkladı - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların detaylarını açıkladı

22.02.2022 21:43
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların detaylarını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını bildirdi.

Borrell ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararının Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini vurgulayan Borrell, Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımların henüz ilk aşama paketi olduğunu belirterek, "İyi bir denge bulduğumuza inanıyorum. Ancak rezerve ettiğimiz bazı yaptırımlar da olmalıydı." dedi.

Borrell, AB'nin "tüm kartlarını masaya en baştan koymak istemediğini" dile getirerek, yaptırımların Rusya'ya "çok zarar vereceğini" söyledi.

Yaptırımların Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve ayrılıkçı bölgelere asker gönderilmesinde payı olan diğer kişileri hedef alacağını belirten Borrell, bunun yanı sıra paketin, AB mali piyasalarına erişimi sınırlayarak Rusya'nın Ukrayna ile bağlantılı politikaları finanse etmesini de etkileyeceğini aktardı.

AB Temsilcisi, yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını söyledi.

Putin'in bu tarihi daha önceden kararlaştırmış olduğunu düşündüğünü ifade eden Borrell, "Korkarız ki; hikaye henüz bitmedi." dedi.

Borrell, çatışma riskinin gerçek olduğunu ve bunun ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yaptırımlar konusunda ortaklarıyla ve özellikle Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü ifade eden Borrell, Rusya'nın ihlallerine yanıt verileceğini ve bu ülkenin adımlarına göre yaptırımların güçlendirileceğini söyledi.

Lavrov ile görüşme iptal edildi

Le Drian, Ukrayna'daki durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

27 ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda oy birliğiyle anlaştığını ifade eden Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini yok saydığını belirtti.

Le Drian, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımların Ukrayna ile dayanışmayı gösterdiğini kaydetti.

Rusya'nın bunun ötesine gitme niyeti olması halinde yeni yaptırımların olabileceğine işaret eden Le Drian, 25 Şubat'ta Paris'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılmasını planlanan görüşmenin, Putin'in kararı nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Borrell, gün içinde yaptığı açıklamada, Putin'in kararını destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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