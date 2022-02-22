AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı

22.02.2022 19:04
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine,...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Borrell, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği özel demeçte, Rusya'nın söz konusu kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kararı destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyuran Borrell, Rusya devletinin Avrupa'da finans elde etmesini engellemeye çalışacaklarını belirtti.

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

Donbas'ta saldırıların devam ettiğini, elektrik santrallerine ve tren istasyonlarına saldırı düzenlendiğini ifade eden Borrell, Ukrayna'daki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Sahip olduğu bilgiler ışığında Rusya'nın bununla kalmayacağını düşündüğünü anlatan Borrell, Putin'e yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soruya yanıt vermedi.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

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Avrupa Birliği, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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