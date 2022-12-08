Avrupa Birliği'ni sarsacak itiraf: Savunmak için kritik yeteneklere sahip değiliz - Son Dakika
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Avrupa Birliği'ni sarsacak itiraf: Savunmak için kritik yeteneklere sahip değiliz

08.12.2022 21:12

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna'daki savaşın kendileri için acımasız bir uyanma alarmı olduğunu söyleyerek savunma anlamında eksik olduklarını ifade etti. Borrell, "Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı fark ettik" şeklinde konuştu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) yıllık konferansında yeni açıklamalarda bulundu. Borrell, Ukrayna'daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu söyledi.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ YETENEKLERE SAHİP DEĞİLİZ"

Avrupa Birliği'nin kendisini savunacak yeteneklere sahip olmadığını belirten Borrell, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz. Finansal destek ve askeri yetenekler arasında sanayi ve askeri personelimizin neye ihtiyacı olduğunu görmek, onu üretmek ve faaliyete geçirmek için yapılması gereken çok iş var" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HARCAMALARI 200 MİLYAR EURO'YU AŞMIŞTI

EDA'nın yıllık raporunda, 2021'de ilk defa AB ülkelerinin savunma harcamalarının 200 milyar euroyu aştığı, üye ülkelerin ortak satın alma için yaptığı harcamaların yükseldiği ancak yine de hedefin çok altında kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA
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Avrupa Birliği, Ukrayna, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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