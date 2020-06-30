AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı" - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı." dedi.

Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı

Borrell, AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısından önce video paylaştı.

Suriye savaşının 10. yılına girdiğine işaret eden Borrell, savaşın büyük acılara yol açtığına, Suriye halkının hala korku içinde yaşadığına dikkati çekti.

Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı." mesajını verdi.

Suriye'nin AB'nin komşusu olduğu ve istikrarının önem taşıdığının altını çizen Borrell, Birliğin hem Suriye'ye hem de sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkelere desteğinin süreceğini bildirdi.

Borrell, "Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeler çok sayıda sığınmacıya kapılarını açarak olağanüstü dayanışma gösterdi." dedi.

AB ve üye ülkelerin Suriye'ye en fazla insani yardım yapanlardan olduğunu belirten Borrell, "Ancak bu yeterli değil. Suriye halkının acılarını dindirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Siyasi çözüme odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı' - Son Dakika

Son Dakika

10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
10:18
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
10:11
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
10:03
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
09:59
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
09:56
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
09:47
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
09:44
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
09:42
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
09:33
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
09:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 10:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]