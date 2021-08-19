AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız" - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Afganistan'ın başkenti Kabilde yer alan Kabil Havaalanı'nda binlerce kişinin uçaklara binmek için mücadele ettiğini, fakat AB'nin tüm Afganları ülkeden kurtaramayacağını belirterek, "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız" dedi.

Taliban güçlerinin, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke tarafından başlatılan tahliye operasyonları hız kesmeden devam ederken, Avrupa Birliği'nden (AB), ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan'a ilişkin açıklama geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabilde yer alan Kabil Havaalanı'nda düzenlenen tahliye operasyonları sırasında binlerce Afgan'ın uçaklara binmek için mücadele etmeye devam ettiğini, fakat AB'nin tüm Afganları ülkeden kurtaramayacağını kaydetti. Borrell, "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız" ifadelerini kullandı.

AB delegasyonlarından 300 Afgan personel daha Kabil'de

AB'nin, Afganistan'dan 106 AB personelini tahliye edebildiğini, fakat halen birçok personelin Kabil'de kaldığını belirten Borrell, "Halen, Kabil sokaklarında kalmış, havaalanına ulaşmaya çalışan ve AB üye ülkelerinin bazı uçuşlarında koltuk almaya çalışan AB delegasyonlarından 300 Afgan personel daha var" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca bu kişileri korunmanın ve kurtarılmasına yardım etmenin AB'nin görevi olduğunun altını çizen Borrell, "Bu insanlar uzun yıllardır Afganistan'daki AB çıkarlarını sadakatle desteklediler ve savundular, onları korumak ve mümkün olduğunca çok insanı kurtarmaya yardım etmek bizim ahlaki görevimizdir" dedi.

"Her durumda, bu bir kabus"

Açıklamasında, Afganistan'da sahadaki durumun bir "felaket" olduğunu da sözlerine ekleyen Borrell, "Afganistan'da sahada yeni ve acı verici bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu, Afgan halkı, batılı değerler ve güvenirlilik ile uluslararası ilişkilerin gelişmesi için bir felakettir. Öngörülebilir miydi? Önlenebilir miydi? Her durumda, bu bir kabus" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL