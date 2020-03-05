AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz' - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinin sıkıntılı olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinin sıkıntılı olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Borrell, Zagreb'de yarın yapılacak Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili ortak bir karar alınacağını, ayrıca AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinin görüşüleceğini duyurdu.

Borrell, AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinin sıkıntılı olduğuna dikkati çekerek, "Ancak bu ilişkileri düzeltmeliyiz. Sorunlar yığın haline gelmiş olsa da çözüme yeni bir noktadan hareket etmeliyiz." dedi.

AB'nin Rusya ile iş birliğini birçok alanda geliştirmesi gerektiğini kaydeden Borrell, iklim değişikliğinin yanı sıra Rusya'nın Suriye ve Libya'da AB'yi doğrudan etkileyen varlığının da büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye ile aralarındaki durumun ise İdlib'deki krize bağlı olduğunu söyleyen Borrell, "Sığınmacı krizi de burada başladı. Türkler bu insanları (sığınmacıları) sınırların açık olduğuna inandırıyor ancak sınırlar açık değil. Kendi sınırlarımızı korumalıyız. İnsanlar sınırları zorla geçemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Türkiye'nin Libya'daki krizde de önemli bir role sahip olduğunu belirterek, yarın alınacak ortak kararın AB'nin tüm bu konulardaki net tavrını ortaya koyacağını sözlerine ekledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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