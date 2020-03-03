AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Borrell ve beraberindeki heyetin 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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