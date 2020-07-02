AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye gidiyor - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin bir dizi temaslarda bulunacağı aktarıldı.

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ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde