AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:41 Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Borrell, havalimanının basın toplantısı odasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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