AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Borrell, havalimanının basın toplantısı odasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Esenboğa Havalimanı, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:41 Kaynak: AA
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