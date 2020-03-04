AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Borrell, havalimanının basın toplantısı odasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.