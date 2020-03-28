AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüştüğü ve Türkiye'nin de gündeme geldiği aktarıldı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüştüğü ve Türkiye'nin de gündeme geldiği aktarıldı.


Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi bir açıklamayla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede Türkiye'nin de gündeme geldiği aktarıldı.


AB tarafından yapılan resmi açıklamada "Yüksek Temsilci görüşmede korona virüs salgınına karşı işbirliğinin ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı. Zorluğun küresel boyutu ve transatlantik ortaklığın sağlamlığına dayanarak, AB ve ABD'nin salgın ile mücadelede uluslararası çabalara önemli ölçüde katkıda bulunma kapasitesine sahip olduğuna atıfla, salgının yayılmasını önlemek üzere kısa ve uzun vadede etkisini azaltmak için uluslararası çabalara duyulan ihtiyacın altını çizdi" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada ayrıca "Yüksek Temsilci, korona virüs konulu yalan ve yanıltıcı haberler hakkında artan endişeleri gidermek için doğru, şeffaf ve kamuya açık bilgi sağlama ihtiyacının önemini vurguladı. Yüksek Temsilci ve ABD Dışişleri Bakanı, en savunmasız ülkelere yönelik olarak tıbbi amaçlı uluslararası işbirliğini ve insani yardımı artırma konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi.


ABD ve AB yetkilisi ikili arasında gerçekleşen görüşmede sadece korona virüs konusunun görüşülmediği, gündeme dair farklı konuların da ele alındığı bildirildi. Buna göre açıklamada; "Yüksek Temsilci Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, AB Konseyi'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı gibi diğer son gelişmeleri de ele aldılar. Dış politika ve güvenlik konularında AB ve ABD, Suriye ve Libya'daki krizleri ele almak için uluslararası çabaların yenilenmesi gerektiğine karar verdiler. Görüşmede ayrıca Venezuela, İran ve AB-Türkiye ilişkilerindeki durumun yanı sıra Afganistan'daki barış sürecine verilen destek de ele alındı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye konusunda ise detay verilmedi. - BRÜKSEL

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 20:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]