AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "güçlü olma" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den 'güçlü olma' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "güçlü olma" çağrısı Açıklaması

12 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda Avrupa'nın geleceğini ele alan bir panelde konuşan Borrell, AB'nin ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun geçmişe değil geleceğe odaklanılarak yapılması gerektiğini savundu.

Borrell, "Kendi çıkarlarımızı biraz geri planda tutmak, gelecekte daha aktif rol oynamamızın önünü açar." ifadesini kullandı.

AB üye ülkelerinin uluslararası kriz ve risklere daha fazla müdahil olmaları gerektiğine işaret eden Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor." dedi. Bunun sadece askeri güç anlamına gelmediğini aktaran Borrell, "Sadece yorum yapıp, endişemizi dile getirmekten ziyade daha aktif olmayız." açıklamasında bulundu.

Borrell, AB'de karar alma konusunda oybirliğine erişilemediğinde, çoğunluğun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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