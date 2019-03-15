AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu son derece güç zamanda Yeni Zelanda halkı ve yetkilileri ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve terörle mücadele alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu son derece güç zamanda Yeni Zelanda halkı ve yetkilileri ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve terörle mücadele alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz" dedi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, bugün erken saatlerde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleşen iki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerini sunar. Bu son derece güç zamanda Yeni Zelanda halkı ve yetkilileri ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve terörle mücadele alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz. İbadet yerlerine yapılan saldırılar, bize, yani ifade özgürlüğüne ve çeşitliliğe değer veren herkese yönelik bir saldırıdır. Avrupa Birliği tarafından da paylaşılan bu değerler Yeni Zelanda halkının dokusunu oluşturmaktadır. Bu tür eylemler, bütün uluslararası toplumla birlikte terörizm, aşırılık ve nefretle ilgili küresel zorluklarla mücadele azmimizi güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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