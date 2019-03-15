Son Dakika Haberleri: AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Pkk, AB'nin Terör Örgütleri Listesindedir ve Bu Husus Tartışmaya...

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Pkk, AB'nin Terör Örgütleri Listesindedir ve Bu Husus Tartışmaya...

2 saat önce

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir"

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini:
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: " PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:26 Kaynak: AA

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