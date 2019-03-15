Son Dakika Haberleri: AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-Ab İşbirliği Sadece Mülteciler İçin Değil Suriye'de Siyasi...

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-Ab İşbirliği Sadece Mülteciler İçin Değil Suriye'de Siyasi...

1 saat önce

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli"

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini:
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:43:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-Ab İşbirliği Sadece Mülteciler İçin Değil Suriye'de Siyasi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]