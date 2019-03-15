AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-Ab İşbirliği Sadece Mülteciler İçin Değil Suriye'de Siyasi...
1 saat önce
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli"
AB
Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye
'de siyasi çözüm için de önemli"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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