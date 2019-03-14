Son Dakika Haberleri: AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler İçin İkinci 3 Milyar Avronun 1.5...

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler İçin İkinci 3 Milyar Avronun 1.5...

49 dakika önce

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim"

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini:
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: " Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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