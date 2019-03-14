AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler İçin İkinci 3 Milyar Avronun 1.5...
49 dakika önce
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim"
AB
Yüksek Temsilcisi Mogherini: " Türkiye
'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA
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