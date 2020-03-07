AB Yüksek Temsilcisi: Türkiye'nin yükü ağır, anlamak zorundayız - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi: Türkiye'nin yükü ağır, anlamak zorundayız

14 dakika önce

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin mülteci politikasıyla ilgili olarak "Anlamak zorundayız, Türkiye'nin yükü ağır" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell mültecilere ilişkin, " Türkiye'nin ciddi bir yükü var, destek olunması gereken 4 milyon kişiden söz ediyoruz. Bunu anlamak zorundayız" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Moskova'da gerçekleşen İdlib Mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES İYİ HABER"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Ateşkes yapılmasından memnunum. Ateşkes iyi haber, en azından bir iyi niyet göstergesi. Bakalım nasıl uygulanacak. İdlib'deki insanlara yönelik insani yardımların arttırılması bir önkoşul" dedi.

"KONUŞMAMIZ GEREKEN PEK ÇOK MESELE VAR"

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell önemli açıklamalarda bulundu. Borrell, "Türkiye ve Rusya ile ilişkileri iyileştirmemiz gerekiyor. Konuşmamız gereken pek çok mesele var, zaten bunun için buradayız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR YÜK ALTINDA OLDUĞU GERÇEKTİR"

Mülteciler konusunda Türkiye'ye yönelik desteklerin olması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Türkiye'nin ciddi bir yükü var, destek olunması gereken 4 milyon kişiden söz ediyoruz. Bunu anlamak zorundayız ancak göçmenlerin de birer baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul edemeyiz. Fakat Türkiye'nin büyük bir yük altında olduğu da bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi: Türkiye'nin yükü ağır, anlamak zorundayız
Avrupa Birliği, Türkiye, İdlib, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:32 
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