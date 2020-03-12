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AB Yunanistan'da ülkelerine dönmeyi kabul eden 5 bin sığınmacıya 2 bin euro verecek
6 saat önce
Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.
Avrupa Birliği ile Yunanistan mülteci kamplarında yaşayan göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri halinde para yardımı yapılacağını duyurdu.
Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen 5 bin sığınmacının her birine ülkelerine gönüllü bir şekilde dönmeyi kabul etmeleri halinde 2 bin euro verileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:31
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