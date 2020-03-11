AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını... - Son Dakika

AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını...

6 saat önce

AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.

AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını..., System.String[]

AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi

Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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