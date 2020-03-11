AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını... - Son Dakika

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AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını...
6 saat önce
AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:26 Kaynak: AA
AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi
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