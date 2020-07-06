AB, Yunanistan'dan sığınmacıların "geri itildiği" iddialarını araştırmasını istedi - Son Dakika

AB, Yunanistan'dan sığınmacıların "geri itildiği" iddialarını araştırmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine" ilişkin tüm iddiaların araştırılması gerektiğini, bu uygulamanın yasak olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine" ilişkin tüm iddiaların araştırılması gerektiğini, bu uygulamanın yasak olduğunu belirtti.

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Johansson, Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesine (LIBE) hitap etti. AB Komisyonunun üye ülkelerin hukuk ihlallerini soruşturma yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Johansson, "Yunanistan sınırında sığınmacıların geri itildiğine ve ihlallere ilişkin çok sayıda raporlar bulunuyor. Geri itmeler AB hukukuna aykırıdır. Avrupa sınırlarımızı, değerlerimizi ihlal ederek koruyamayız." diye konuştu.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (FRONTEX) sınırda önemli bir rol oynadığının altını çizen Johansson, ancak insan hakları ihlallerini denetlemek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Johansson, "Yunanlı yetkililerden tüm yasadışı faaliyetleri takip etmelerini ve gerekli soruşturmayı yürütmelerini talep ediyorum. Herkese iltica hakkı verilmeyebilir ama herkese değerlerimize uygun bir şekilde muamele etmeliyiz." dedi.

Diğer taraftan AP'deki farklı siyasi gruplardan söz alan birçok milletvekili, Yunanistan'ın sığınmacılara muamelesinin kabul edilemez olduğunu, derin endişe duyduklarını ve AB Komisyonu'nun harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Refakatsiz mülteci çocuklar

Johansson, Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların AB ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında yarın 25 çocuğun Portekiz'e, çarşamba günü de 25 çocuğun Finlandiya'ya getirileceğini duyurdu. Johansson, AB'nin aynı zamanda hasta çocukların aileleriyle birlikte üye ülkelere dağıtılması için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Yunanistan'dan sığınmacıların 'geri itildiği' iddialarını araştırmasını istedi - Son Dakika
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