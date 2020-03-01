AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor - Son Dakika Dünya

AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor

6 saat önce

AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de ‘yüksek’e çıkardı

AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor, System.String[]

Atina'nın talebi üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Yunanistan'a sınır korumu gücü ve teknik ekipman yolluyor. AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de 'yüksek'e çıkardı.


Suriye'nin İdlib kentinde 36 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pazar sabah 09.55 itibariyle Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:23 
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