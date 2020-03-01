AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor - Son Dakika Dünya

AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor

6 saat önce

AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de 'yüksek'e çıkardıView on euronews.

AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de 'yüksek'e çıkardıView on euronews

AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor

Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:42 
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