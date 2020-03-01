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AB, Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave koruma gücü ve teknik ekipman yolluyor
6 saat önce
AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de 'yüksek'e çıkardıView on euronews.
AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de 'yüksek'e çıkardıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:42
Son Dakika Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı