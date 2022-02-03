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AB, Yunanistan sınırında göçmenlerin donarak ölmesinin soruşturulmasını istiyor - Son Dakika

AB, Yunanistan sınırında göçmenlerin donarak ölmesinin soruşturulmasını istiyor

03.02.2022 23:28
AB, Yunanistan sınırında göçmenlerin donarak ölmesinin soruşturulmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesi olayının soruşturulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, 19 düzensiz göçmenin Türkiye- Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesi olayının soruşturulması gerektiğini söyledi.

Johansson, AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında "Yunan bakanla görüştünüz. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu yanıtladı.

Düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "korkunç" şeklinde nitelendiren Johansson, "Bununla ilgili hala çok az bilgimiz var." dedi.

"Bu asla olmamalıydı" ifadesini kullanan Johansson, şöyle devam etti:

"Göçmenler muhtemelen AB'ye girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu konuyu burada bulunan Yunan bakana açtım. Konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Çok az bilgisi vardı. Ama bildiği kadarıyla göçmenlerin Yunanistan sınırına doğru gelmediklerini söyledi. Durumu soruşturmalıyız ve daha fazla şey öğrenmeliyiz."

Johansson, son olayın AB'nin düzgün bir göç ve iltica politikasının olmasının önemini gösterdiğini vurguladı.

AB değerlerinin altını çizen Johansson, şunları kaydetti:

"Evet, sınırlarımızı korumalı ve düzensiz varışları önlemeliyiz. Ama aynı zamanda bunu değerlerimize uygun şekilde yapmalı ve iltica başvurusu hakkını korumalıyız. Çok fazla insan ölüyor. Bu son olay dışında Akdeniz ve Atlantik rotasında da birçok kişinin AB sınırlarına ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini gördük. Bu da insanların hayatlarını kaybetmesini engellemek için üçüncü ülkelerle daha kuvvetli bir iş birliği yapmamız gerektiğini gösteren güçlü bir sebeptir."

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Yunanistan sınırında göçmenlerin donarak ölmesinin soruşturulmasını istiyor - Son Dakika


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