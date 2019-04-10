AB Zirvesi Brexit Gündemiyle Toplandı - Brüksel
37 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarını İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de bir araya getiren AB Zirvesi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:33 Kaynak: AA
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