Son Dakika Haberleri: AB Zirvesi Brexit Gündemiyle Toplandı - Brüksel

AB Zirvesi Brexit Gündemiyle Toplandı - Brüksel

37 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarını İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de bir araya getiren AB Zirvesi başladı.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarını İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de bir araya getiren AB Zirvesi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:33 Kaynak: AA
İngiltere, Brüksel, Avrupa Birliği, Güncel
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