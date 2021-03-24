AB Zirvesi'nde gündem aşı, Türkiye ve ABD - Son Dakika

AB Zirvesi'nde gündem aşı, Türkiye ve ABD

24.03.2021 21:28
AB Zirvesi'nde gündem aşı, Türkiye ve ABD, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart'ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi'nde Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart'ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi'nde Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak.

AB liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart'ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi'nde gündem belli oldu. Video konferans yoluyla gerçekleşecek olan zirvede, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da dağıtımı, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak. Zirvede, Covid-19 ile ilgili görüşmelerde özellikle aşılarının tedariki ve dağıtımının hızlandırılması, aşı sertifikasıyla ilgili çalışmalar, aşı üreten şirketlerin sözleşmeleri gibi konular ele alınacak.

Türkiye gündemi

Zirvede, AB'nin Türkiye ile ilişkisi, Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Doğu Akdeniz'in konuşulması bekleniyor. Zirvede ayrıca, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin finansmanının devam etmesi için finansal bir plan ve diplomatik görüşmelerin artırılması gibi konuların de ele alınacağı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'da zirveye katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, zirvenin ilk gününde video konferans yöntemiyle AB liderleri ile görüşecek. Beyaz Saray, Biden'ın zirvede ABD-AB ilişkilerini, salgınla mücadele, iklim değişikliği, Çin ve Rusya konularını ele alacağını açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biden'ı bu haftaki Avrupa Konseyi toplantısında ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. ABD Başkanı'nı gelecekteki işbirliğimiz hakkındaki görüşlerini paylaşması için toplantımıza katılmaya davet ettim. Transatlantik ittifakımızı yeniden inşa etme zamanı" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Zirvesi'nde gündem aşı, Türkiye ve ABD - Son Dakika


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