Son Dakika Haberleri: AB zirvesi öncesi Fransa ve Almanya arasında anlaşmazlık
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AB zirvesi öncesi Fransa ve Almanya arasında anlaşmazlık

53 dakika önce

Almanya ve Fransa Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilecek isim konusunda anlaşamıyor. Brüksel'de 20-21 haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde konu masaya yatırılacak ancak liderler arasında anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç alınamaması ihtimali büyüyor.

AB zirvesi öncesi Fransa ve Almanya arasında anlaşmazlık, System.String[]
Almanya ve Fransa Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilecek isim konusunda anlaşamıyor. Brüksel'de 20-21 haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde konu masaya yatırılacak ancak liderler arasında anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç alınamaması ihtimali büyüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada "En geç yeni oluşan Avrupa Parlamentosu göreve başladığında ve yeni başkanını seçtiğinde sakin bir şekilde gerekli kararları alacağız." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:23 
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