AB zirvesi öncesi Fransa ve Almanya arasında anlaşmazlık
53 dakika önce
Almanya ve Fransa Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilecek isim konusunda anlaşamıyor. Brüksel'de 20-21 haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde konu masaya yatırılacak ancak liderler arasında anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç alınamaması ihtimali büyüyor.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:23
ve Fransa Avrupa
Komisyonu başkanlığına seçilecek isim konusunda anlaşamıyor. Brüksel
'de 20-21 haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği
zirvesinde konu masaya yatırılacak ancak liderler arasında anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç alınamaması ihtimali büyüyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel
yaptığı açıklamada "En geç yeni oluşan Avrupa Parlamentosu göreve başladığında ve yeni başkanını seçtiğinde sakin bir şekilde gerekli kararları alacağız." şeklinde konuştu.
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