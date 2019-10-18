Son Dakika Haberleri: AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?
Son Dakika Dünya AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?

AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?

42 dakika önce

Uluslararası Kamuoyunun yakından takip ettiği tarihi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi. 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren iki günlük zirvede neler konuşuldu ?

AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?, System.String[]

Uluslararası Kamuoyunun yakından takip ettiği tarihi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sona erdi. 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren iki günlük zirvede Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerine başlaması bloke edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude bu kararaı 'tarihi bir hata' olarak niteledi.


Zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı da ele alındı. harekat nedeniyle Türkiye'ye tepki çıkan zirvede, operasyonun durudurulması ve Türk askerlerinin bölgeden çekilmesi için çağrı yapıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkel: ABD askerlerinin çekilmesi Rusya ve İran'ın rolünü güçlendirdi
AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:09:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]