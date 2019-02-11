Aba Güreşi Barış Şampiyonası Hatay'da Gerçekleştirildi

5 bin yıllık ata sporunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla ulusal ve uluslararası birçok şampiyonayı sporseverlerle buluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, dev bir organizasyonunu daha hemşehrileri ile buluşturdu.

10 Şubat Pazar günü HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya HBB Başkan Vekili İlmittin Dağ, HBB Kültür veSosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Bozkurt, HBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ramadan Sever, Dünya Uluslarası Aba Güreşi Federasyonu Eş Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

ÖZTEK'TEN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Dev şampiyonanın başlamasına kısa bir süre kala HBB Mehteran Takımı'nın gösterisi ile buluşan katılımcılar coşkulu anlar yaşadı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'nın ardından şampiyona ile ilgili görüşlerini bildiren Öztek, aba güreşinin çok değerli bir spor dalı olduğuna dikkat çekerek, 7'den 70'e herkesin faydalanabildiği HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçiren, abagüreşlerine ev sahipliği yapan ve Hatay'ı bir spor kenti haline getirenBaşkan Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Ardından Hatay'ın başarılı aba güreşi sporcularından Fatih Önalan ve Mustafa İsmail Malgaç yaptıkları gösteri maçı ile izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Naif Soydan hocanın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şampiyonada 160 sporcu kıyasıya mücadele etti. 35, 40,45,50,55,60,65,70,75,80,90 ve 90+ olmak üzere toplam 12 siklet ve 2 kategoride gerçekleşen müsabakalar seyir zevki yüksek maçlara sahne oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Çekişmeli maçalara sahne olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay İli Uluslararası Aba Güreşi; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Barış Şampiyonası'nda 35 kiloda Furkan Saraç, 40 kiloda Yasin Uyan, 45 kiloda Muhammet Kavi, 50 kiloda Mulku Turan, 55 kiloda Ahmet Furkan Malgaç, 60 kiloda Mustafa İsmail Malgaç, 65 kiloda Hidayet Karadeniz, 70 kiloda Mehmet Yalçın, 75 kiloda Cuma Akkuş, 80 kiloda Oğuz Doğruer, 90 kiloda Yar Mehmet Kılıç, 90+ kiloda Mahmut Çayırcı şampiyonluğu göğüsleyen isimler oldu.