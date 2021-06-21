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ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek - Son Dakika

ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek

21.06.2021 15:45

ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören ve torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açtı.

ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören ve torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açtı. Klinik 9 ayda zirveye yerleşerek Amerika tarafından profesyonel yetiştirici belgesini alıp Diyarbakır'dan Türkiye'ye eğitmen desteği sağlayacak.

Diyarbakır'da otizmli 5 yaşındaki torunu Osman Elaldı için eğitim alabilecekleri yer bulamayan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 1 milyonluk dev yatırım yaprak hem kendi torununun hem de maddi durumu yetersiz olan otizmli ailelerin hizmetine sundu. ABA Klinik adı altında Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini yaptıran Yılmaz Elaldı, klinik gelirinin yüzde 50'sini öğretmen ve çalışanların masrafına ayırırken geri kalanını ise maddi durumu olmayan otizmli bireylerin hizmeti için bağışlama kararı aldı.

9 ayda zirveye çıkan ABA Klinik Türkiye'de bir ilki başardı, kurum Amerika tarafından Davranış Analisti Sertifikasyon Kurulunun verdiği ilk yetki sahibi oldu. Aldıkları yetkiyle 40 saatlik RBT kayıtlı davranış teknikeri eğitim kursu ile öğretmenler için öğrencilerinde olumlu davranış gelişimi, etkili beceri kazanımı ve eğitimcilerin daha etkili bir uygulayıcı olmaları için fırsat sunacak. Eğitim sonrası BCBA veya BCBA-D tarafından RBT yeterlilik değerlendirmesi sonrası görev listesinde belirtilen öğrenme çıktıları ve hedeflerine göre test edilecek, bu testi geçenler BCBA tarafından imzalanmış yeterlilik belgesiyle sınava girmek için tüm kriterlere sahip olacak. Türkiye'de bir ilk olarak Diyarbakır'da başarıyı elde eden ABA Klinik Türkiye için yeni profesyonel eğitmen kazandıracak eğitim seminerlerine başladı, bu eğitimler sayesinde otizmli bireyler için dev gelişim sağlayacak.

"Biz hep daha iyisini aramak zorundayız"

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve ABA Klinik kurucusu Yılmaz Elaldı, otizmli bireyler için sınır tanımadan daha iyi olma yolunda devam ettiklerini kaydetti. Elaldı, "Biz bu işe başlarken bu çocuklarımıza faydalı olmak adına her şeyin en iyisini yapmak istediğimizi belirtmiştik. Yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz, Türkiye'de ABA olarak Amerikan'ın verdiği sertifika için teşekkür ederiz. İnsanlar genelde hep kendine göre zirve koyup oraya yetiştiklerinde zirvedeyim der, bizde zirve olayı yoktur hep daha iyisini aramak zorundayız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Amerika'dan bu seminerleri düzenleme yetkisini biz aldık"

ABA Klinik Müdürü ve özel eğitim öğretmeni Süleyman Bayram ise Türkiye'de bu semineri düzenleyen ve sertifikayı almaya hak kazanan tek kurumun Diyarbakır ABA Klinik olduğunu söyledi. Bayram, "Merkezimizi eylül ayında açtık, gerek yurt içi ve yurt dışında güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaların etkili olması ve otizmli çocukların hayatına dokunması Türkiye'deki tüm çevrelerin dikkatini çekti. Bu çalışmaları kendi merkezlerinde kurmak isteyenler de oldu. Bu süre içersin de bir çok çocuğumuza verdiğimiz eğitimlerden dolayı, çocuklarımız mezun olabilecek düzeye geldiler. Bu şu demek değil mezun olması otizmden tamamen kurtulması anlamına gelmiyor, kendi akranlarıyla aynı seviyeye gelmiş oluyor bizim açımızdan. Çünkü otizm yaşam boyu süren bir farkındalıktır, kendi akranlarına ulaştırmak ise bizim temel hedefimizdir. Şuan geldiğimiz nokta ise yaptığımız çalışmanın geldiği sonuç olarak merkezi Amerika'da bulunan Davranış Analisti Sertifikasyon Kurulunun Türkiye'de sürekli eğitim sağlayıcısı faaliyetlerini yürütmek için yetkilendirilmiş merkez konumuna geldik. Bu Amerika'da ve dünya genelinde otizmli bireylerle çalışan profesyonelleri akredite eden merkezdir. Bizim aldığımız yetkiyle dünya genelinde BCBA veya BCBA-D diye geçen davranış analisti ve doktora üzerinde davranış analistiler adına kredileri toplamak için gerekli bazı seminerlere katılmak gerekiyor. Amerika'dan bu seminerleri düzenleme yetkisi biz aldık. Çalışmalarımız daha bir üst seviyeye geçti. Profesyonellerin kredi faaliyetlerinde çalışma yapabileceği düzeye geldik. Bunları da yurt içi ve yurt dışında BCBA veya BCBA-D ile gerçekleştiriyoruz, bununla ilgili çalışmalarımız şuan mevcut. Ayrıca Türkiye içinde de otizmli bireylerle çalışacak profesyonelleri de yetiştirmek için şuan seminerleri de düzenlemeye başladık. Amacımız otizmli bireylerle çalışan kişilerin, profesyonel anlamda etkili bilimsel metotları kullanmalarını sağlamak amacıyla kursu açtık. Türkiye'den ve Amerika'dan toplamda 4 hocamızın katılımıyla bu semineri gerçekleştireceğiz. Seminerlerimiz 40 saat sürecek sonunda, katılımcılara konularla ilgili süpervizör verilecek, ardından yazılı sınav yapılacak, bu sınavdan aldıkları sonuç yüzde 80'nin üzerinde olduğu taktirde bu kişiler Amerika'da bulunan BCBA veya BCBA-D başvurup sertifikalandırılabilecek" diye konuştu.

ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek
ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek
ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek
ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek

Diyarbakır, Türkiye, Yatırım, Otizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık ABA Klinik, Diyarbakır'dan Türkiye'ye otizm eğitmeni yetiştirecek - Son Dakika


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