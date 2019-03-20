Son Dakika Haberleri: Abacı'dan Karaaslan'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Abacı'dan Karaaslan'a Geçmiş Olsun Ziyareti

1 saat önce

Basın İlan Kurumu (BİK) İl Müdürü Nihat Abacı, sağlık sorunları bulunan gazeteci Yaşar Karaaslan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abacı'dan Karaaslan'a Geçmiş Olsun Ziyareti, System.String[]
Basın İlan Kurumu (BİK) İl Müdürü Nihat Abacı, sağlık sorunları bulunan gazeteci Yaşar Karaaslan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KOAH kronik solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürdüğünü söyleyen gazeteci Yaşar Karaaslan ziyaretten dolayı Abacı'ya teşekkür etti.

BİK Malatya Şube Müdrürü Nihat Abacı, ise, Karaaslan'a acil şifalar dileyerek, meslekle ilgili istişarelerde bulundu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abacı'dan Karaaslan'a Geçmiş Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]