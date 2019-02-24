Son Dakika Haberleri: Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2

Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Furkan (x) (Dk. 90+1 Seddar), Alperen (xx), Oğuz (x), Kerem Can (xx), Deniz (x) (Dk. 83 Gökhan), Aissati (xx), Recep (x), Ziya (x), Burak Çalık (x) (Dk.

Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2, System.String[]


STAT: Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Furkan (x) (Dk. 90+1 Seddar), Alperen (xx), Oğuz (x), Kerem Can (xx), Deniz (x) (Dk. 83 Gökhan), Aissati (xx), Recep (x), Ziya (x), Burak Çalık (x) (Dk. 70 Kehinde x), Mehmet (xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxxx) - Caner (xx), Muhammed (xx), Numan (xxx), Ayuk (xxx), Anıl (xx), Hasan (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 81 Atakan x), Burhan (xxx) (Dk. 87 Beykan), Lumanza (xx), Mertan (xx) (Dk. 78 Magaye xx)

GOLLER: Dk. 55 Hasan, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Numan, Karcemarskas, Anıl, Caner, Muhammed, Ayuk (Osmanlıspor), Recep (Denizlispor)

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta haftaya lider giren Abalı Denizlispor, evinde takipçisi Osmanlıspor'a mağlup olarak 14 hafta sonra yenildi, ilk sırayı da rakibine kaptırdı: 0-2.

İlk yarısını golsüz sona eren müsabakada 55. dakikada sahne alan Hasan, perdeyi açtı. Osmanlıspor 90+5. dakikada kalesinde büyük tehlike atlatıp ardından Ayuk ile golü attı. O dakikada korner kullanan Denizlispor'da kalesini terk eden Stochkowiak'ın şutu üst direkte patladı. Direkten dönen topu kapan Osmanlıspor hızlı geliştirdiği atakta Ayuk'la meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde ilk yenilgisini tadan Denizlispor averajla 2. sıraya gerilerken, yeni lider Osmanlıspor ise 10'da 10 yapıp müthiş bir istatistiğe imza attı. Süper Lig yarışının nefesleri kestiği 1. Lig'de ilk 3 sırayı alan Osmanlıspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği 47'şer puanda buluştu.   

19. dakikada ilk tehlikeli atağı Osmanlıspor geliştirdi. Sinan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, Anıl savunmanın arasından kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 

23. dakikada Mehmet'in çıkardığı topa ceza sahası dışından Deniz gelişine vurdu. Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi. 

25. dakikada soldan Ziya ortaladı, ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti. 

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Mehmet rakiplerinden sıyrılıp plaseyi vurdu. Ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı. 

52. dakikada Osmanlısporlu Sinan'ın sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşunu kaleci Stackhowiak son anda kornere yumrukladı.

55. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Sinan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top Keremcan'dan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Hasan bu kez kaleyi yokladı. Top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 

59. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Ziya'nın ortasında arka direkte Burak Çalık topla buluştu. Burak bomboş durumda topu auta attı. 

82. dakikada Ziya'nın kullandığı kornede Oğuz kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti. 

90+5. dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye çıkardı. Denizlispor'un kallandığı köşe atışında kaleci Stachkowiak Osmanlıspor ceza sahasına kadar gitti. Kullanılan kornerde Stachkowiak'ın şutunda direkten dönen topu kapan Osmanlıspor atağa kalktı. Sağ çaprazda topu alan Ayuk, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderip skoru belirledi: 0-2. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:08 Kaynak: DHA

Burak Çalık, Denizlispor, Spor
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