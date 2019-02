Abalı Denizlispor-Osmanlıspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Abalı Denizlispor 'un teknik direktörü Yücel İldiz , yollarına devam edeceklerini, Süper Lig hedeflerinde herhangi bir sapma olmadığını söyledi.İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin zirvesindeki iki takımın da kazanmaya oynadığı bir müsabakada sahalarında 3 puan almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.Maça iyi başladıklarını, ilk 15-20 dakika iyi oynadıklarını dile getiren İldiz, şunları kaydetti:"Devre sonuna doğru oyun dengelendi ama çok da pozisyonu olmayan bir ilk yarı geçti. İkinci yarının başında ilk on dakikada biraz baskı yer gibi olduk. O arada maalesef hiç yapmayacağımız bir hata ile kendi ayağımızdaki topu kaptırdık, o gol bizi bayağı bir etkiledi açıkçası, bir anda demoralize olmamıza neden oldu. O arada birkaç atak daha yedik ama ondan sonra tekrar toparlandık.Oyunu sonuna kadar kovaladık ama gerçekten hem direkler hem kalecileri Karcemarskas iyi top oynadı, kutlamak lazım. Son saniyedeki gole artık bir şey demiyorum. O gol öncesi top iki kez direkten döndü. Baktığınızda çok fazla pozisyon vermeden 2-0 mağlup olmak bize acı geldi. Uzun süredir mağlup olmuyorduk, böylesi bir müsabakada mağlup olmamız iyi olmadı ama bir gerçek var ki müsabaka sonrası taraftarlarımız, oyuncularımızı çağırdı. Sayın başkan ve yönetim kurulu, soyunma odasında herkesi kutladı. Futbolda böyle günler olabiliyor."Maçta hakem hatalarının olup olmadığının sorulması üzerine İldiz, meslek hayatı boyunca hakemlerle alakalı tartışmalı pozisyonları hiç yorumlamadığının altını çizerek, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmayacağım, takdir kamuoyunun. Teknik açıdan oyuna baktığımda açık söylemek gerekirse rakibe pozisyon vermeden biz kendi hatamızla yediğimiz bir gol ve birçok gol pozisyonundan faydalanamayarak müsabakayı mağlup bitirdik. Bundan sonra tabii herkesin işi zor, kolay değil. Sonuç olarak bir maç kaybettik. Bir yerde kaybedecektik, burada oldu. Dimdik ayakta yolumuza devam edeceğiz, hedefimize doğru devam edeceğiz, hedefimizde herhangi bir sapma olmaz." diye konuştu.Osmanlıspor cephesiOsmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü , iki takımın da sahada iyi bir mücadele verdiğini belirterek, "Biz kendi adımıza planlarımızı doğru yaptık, tedbirlerimizi doğru aldık ve oyunun büyük bir bölümünü bu şekilde iyi götürdük. Sahada duruşumuz, pozisyon almamız, rakibe fırsatları vermeme noktasında oldukça başarılıydık. Ta ki uzatma dakikalarında gerek yan toplar gerekse rakibin geliştirmeye çalıştığı ataklarda bizim biraz geriye yaslanmamız, önde baskıyı bırakmamız rakibin pozisyon bulmasına sebep oldu. Son dakikalarda biz şanslıydık, rakibin Burak'la kaçırdığı ve son dakikalarda direkten dönen iki top var. Bunlar bizim adımıza büyük bir şanstı." ifadelerini kullandı.Neticede ikinci golle beraber maçı aldıklarına işaret eden Özköylü, "Tabii ki 2-0 olmasının şöyle bir önemi de var. İkili averajda da şu anda şartlar eşitlendi, şu an her şey eşit. Ligin zirvesinde 47 puanlı üç takım var. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde oynayıp kazanmamız gereken, hedefimize gitme noktasında geçmemiz gereken 11 engel var. İnşallah futbolcu kardeşlerimin bu büyük çabasıyla beraber, ortaya koydukları bu güzel performansla beraber yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Oyuncu arkadaşlarımı oyunlarından, sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.