Son Dakika Haberleri: Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor
Son Dakika Spor Haber

Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Abalı Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti.

Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Abalı Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la prensipte anlaşma sağlayan, orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil-siyahlılar, Abdoul Sissoko'yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin'le ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi.
Teknik direktör Yücel İldiz'in istediği 29 yaşındaki deneyimli futbolcu son 3 sezon Akhisarspor'da top koşturdu. Güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çeken Sissoko, geride kalan sezonda 32 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz ay sonunda bitmişti.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı Yıldız futbolcu Neymar, otel odasında bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]