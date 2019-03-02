Son Dakika Haberleri: Abalı Denizlisporlu Kehinde, Babasını Golleriyle Andı

Abalı Denizlisporlu Kehinde, Babasını Golleriyle Andı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor'da Lanre Kehinde, attığı golleri bir süre önce ölen babasına ithaf etti.

Abalı Denizlisporlu Kehinde, Babasını Golleriyle Andı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor'da Lanre Kehinde, attığı golleri bir süre önce ölen babasına ithaf etti.

Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor adına 34 ve 40. dakikalarda iki gol kaydeden Lanre Kehinde, formasının altındaki tişörte bastırdığı babasının fotoğrafı ile "R.I.P. (rest in peace) DAD Baba Orlando" (Huzur içinde yat Baba Orlando) yazısını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında Nijerya'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Elazığspor, Denizlispor, Spor
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