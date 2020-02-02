Abalı Kayak Merkezi, geç de olsa sezonu açtı - Son Dakika
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Abalı Kayak Merkezi, geç de olsa sezonu açtı

6 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi, son yağış ile kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşınca, sezonu geç de olsa açtı.

Abalı Kayak Merkezi, geç de olsa sezonu açtı, System.String[]

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi, son yağış ile kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşınca, sezonu geç de olsa açtı. Kayak merkezine gelen tatilciler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kayak bilmeyeler ise çocuklarıyla birlikte kızaklarla kaydı.

Gevaş ilçesi Artos Dağı eteklerinde bulunan, kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadığı için 3 yıldır sezonu açamayan Abalı Kayak Merkezi'nde yağan son kar yağışı, yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasıyla birlikte sezonu açan kayak merkezi, yüzlerce kayak severi ağırladı. Tatilciler kayak ve snowboard ile kayarken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

'HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ'

Kayak merkezine gelen tatilciler, genç de olsa kayak sezonunu açılmasına sevindiklerini belirtti. Van'ın Saray İlçesinde öğretmenlik yapan Merve Gün, "Bu yıl geç de olsa kayak sezonu açıldı. Kar seviyesinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle, kayak merkezi 3 yıldır sezonu açamıyordu. Ancak geçen hafta ve dün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte buradaki kar kalınlığı bir metreyi geçti. Burası çok güzel bir yer. Burada snowboard ve kayak yaparak eğleniyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:52 Kaynak: DHA
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