Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünden bu yana yağan karla beraber Abalı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının ihtiyaç duyulan seviyeye ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin kayak merkezinde kar sıkıştırma çalışması başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, tüm kayakseverler merkeze davet edildi.

Kayak Merkezi, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz
Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Meteoroloji'den Elazığ'daki deprem sonrası aşırı soğuk ve don uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:36:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]