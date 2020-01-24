Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
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Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünden bu yana yağan karla beraber Abalı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının ihtiyaç duyulan seviyeye ulaştığı belirtildi.
Ekiplerin kayak merkezinde kar sıkıştırma çalışması başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, tüm kayakseverler merkeze davet edildi.
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