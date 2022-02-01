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Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak - Son Dakika

Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak

01.02.2022 09:34
Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlayacak.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlayacak.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, yerli ve yabancı turistlerin, huzurlu ve güvenli tatil yapabilmesi amacıyla Abalı Kayak Merkezi'nde JAK timleri görevlendirildi.

Önleyici kolluk devriyeleri icra eden JAK timleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edecek.

JAK timleri, 24 saat Abalı Kayak Merkezi'nde görev yapacak.

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Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak - Son Dakika


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