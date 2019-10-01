Son Dakika Haberleri: Abalıoğlu Grubu'nun Kurucusu Orhan Abalıoğlu'nun Eşi Cedide Abalıoğlu Vefat Etti
Son Dakika Güncel Haber

Abalıoğlu Grubu'nun Kurucusu Orhan Abalıoğlu'nun Eşi Cedide Abalıoğlu Vefat Etti

1 saat önce

Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları arasında bulunan Abalıoğlu Grubu'nun kurucusu merhum Orhan Abalıoğlu'nun eşi ve Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu üyesi Cedide Abalıoğlu hayata veda etti.

Abalıoğlu Grubu'nun Kurucusu Orhan Abalıoğlu'nun Eşi Cedide Abalıoğlu Vefat Etti, System.String[]

Ege Bölgesi'nin lider sanayi kuruluşlarından Abalıoğlu Grubu'nun kurucusu merhum Orhan Abalıoğlu'nun eşi Cedide Abalıoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 20 Ocak 1942 tarihinde Aydın'da doğan Cedide Abalıoğlu 1960 yılında hayatını Orhan Abalıoğlu ile birleştirdi. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Abalıoğlu Grubu'nu başarıya ulaştırma yolunda Orhan Abalıoğlu'na verdiği sonsuz destekle, grubun bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan ve aynı zamanda Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Cedide Abalıoğlu hayırsever kimliği ile tanınıyordu.

Cedide Abalıoğlu'nun cenazesi, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nden kaldırılacak, Asri Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecektir.

Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abalıoğlu Grubu'nun Kurucusu Orhan Abalıoğlu'nun Eşi Cedide Abalıoğlu Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]