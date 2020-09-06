Abamor Höyüğü'nde tarihin izi sürülüyor - Son Dakika

Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetin izlerini taşıyan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Abamor Höyüğü'nde kültürel tabakaların ortaya çıkarılması için ilk arkeolojik kazı çalışması yapılıyor.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde bulunan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 20 Temmuz'da kazı çalışması başlatıldı.

Ekipler, Müze Müdürlüğü denetimindeki çalışmalarını tarihi dokuya zarar vermemek için titizlikle sürdürüyor.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Süheyla İrem Mutlu, AA muhabirine, Suruç Ovası'nın Mezopotamya ve Fırat Bölgesi açısından tarihi olarak önemli bir konumda olduğunu belirtti.

İlçenin en büyük höyüğünde 20 Temmuz'dan bu yana kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mutlu, "Suruç Ovası özellikle Mezopotamya ve Fırat Bölgesi açısından çok önemli bir konumda yer alıyor. Bir geçiş bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle milattan önce 3 bin yani Erken Tunç Çağı daha sonraki Demir Çağı'nda da önemli kültürel tabakaların burada ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz." dedi.

"Roma döneminin izlerine rastlandı"

Mutlu, kazının titizlikle yürütüldüğünü ve Roma dönemine ait mimari eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Bölge açısından önemli bir höyük olduğuna değinen Mutlu, şöyle devam etti:

"İlk önce Roma Dönemi'nde mimari unsurlar ve çanak çömlek buluntularını ortaya çıkardık. Daha çok sivil mimariye yönelik bir yapı ortaya çıktı. Bu sivil mimariye yönelik evler, odalar, avlu ve ocak yapıları üzerine şu an çalışıyoruz. İlerleyen günlerde kazımız devam edecek ve daha erken dönemlere ait buluntuları bulacağımızı umuyoruz. Gerçekten bölge açısından çok önemli bir höyük olduğunu düşünüyoruz. Buna göre de titizlikle arkeolojik ve bilimsel olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Müze araştırmacısı arkeolog Fuat Türker de akademisyenler ve işçilerin de bulunduğu 11 kişilik bir ekiple kazı çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

Bölge için önemli bir kazı yaptıklarını belirten Türker, "Özellikle kültür katmanlarını araştırmak, tabakalarına ulaşmak, teknik olarak yavaş yavaş ilerleyip inşallah bu bölge için önemli çalışmayı ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.