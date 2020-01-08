Abana'da altyapı çalışmaları - Son Dakika

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, ilçenin altyapısının yenilenmesi için proje çalışmalarına başlandığını söyledi.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan proje ihalesini kazanan firmanın Abana'ya gelerek teknik inceleme yaptığını belirtti.

Çalışmaların ardından projenin uygulama ihalesinin yapılacağını dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Abana'nın öncelikli sorunlarından biri altyapı. Günümüzde ihtiyaçlara cevap veremeyen, sorun yaratan kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısını komple yenileyeceğiz. Projenin hazırlanmasının ardından inşallah çok kısa bir süre içinde işin yapımı için ihaleye çıkılacak. Bu konuda bizlere destek veren İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz."