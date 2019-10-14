Abana'da asayiş uygulaması

Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ve jandarma tarafından ortak asayiş uygulaması yapıldı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" asayiş uygulaması kapsamında halka açık alanları ve okul çevrelerini gezen ekipler, bu alanlardaki vatandaşların kimliklerini sorguladı.
Uygulama hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, rutin asayiş faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.
İlçenin farklı bölgelerinde trafik uygulaması da yapan ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.