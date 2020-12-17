Abana'da dışarıdan gelenlere 10 gün zorunlu karantina uygulaması - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıdan ilçeye gelenlere 10 gün zorunlu karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu, son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakalarına ilişkin ek tedbirleri masaya yatırdı. Bu kapsamda dışarıdan bulaşı engellemek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla ilçeye gelen vatandaşlara ev karantinası zorunluluğu getirildi.

Karantinada tutulacak vatandaşlar, belirttikleri adreste izolasyon süresini tamamladıktan sonra sokağa çıkabilecek.

Kaymakam Seyhan, AA muhabirine, Hıfzısıhha Kurulu'nda son gelişmeleri büyük bir titizlikle değerlendirdiklerini söyledi.

Dışarıdan bulaşı engellemek için zorunlu karantina uygulaması başlattıklarını anlatan Seyhan, "İlçemizde vaka seyrini kontrol altında tutmak amacıyla dışarıdan bulaşı önlemek adına böyle bir karar aldık. Aldığımız bu kararların hepsi vatandaşlarımızın sağlığının korunması için. Bundan dolayı hem ilçemizdeki vatandaşlarımızın hem de dışarıdan gelecek olan ziyaretçilerimizin Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararlara uyması büyük önem taşıyor. Bu noktada gerekli denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.