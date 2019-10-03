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Abana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

19 dakika önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında program düzenlendi.

Abana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında program düzenlendi.

İlçe Devlet Hastanesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda Belediye Başkan Vekili Feridun Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler ile sağlık personeli sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Hastane Müdürü Uğur Yiğitsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl "Dünya Yürüyüş Günü"nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Yürüyüşün sağlık açısından önemine dikkati çekmek için sahilde yürüyüş yaptıklarını anlatan Yiğitsoy, "Sağlıklı bir vücut için spor, spor için de yürüyüş olmazsa olmazımız. Yürüyüşün önemini anlatmak ve vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla yürüdük. İnşallah, bunun devamı için üzerimize düşen konularda öncelik yapmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kastamonu, Jandarma, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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