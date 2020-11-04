Abana'da "kırmızı düdük" kampanyası ektinlikleri - Son Dakika

Abana İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerce Atatürk İlkokulunda öğrencilere trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi"ni öğrencilere tanıtan ekip, kara yolu ve trafik güvenliği konularında dikkat edilecek noktaları öğrencilere anlattı.
Kırmızı düdüğün yolculuk sırasında nasıl kullanılması gerektiğini de öğrencilerle paylaşan ekip, trafik kurallarının önemine vurgu yaptı.
Etkinlik sonunda öğrencilere broşür ve "kırmızı düdük" dağıtıldı.
- Kaynak: AA
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