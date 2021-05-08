Abana'da "Trafik Haftası" etkinlikleri - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla sürücü ve yayalar bilgilendirildi.
İlçe Emniyet Amirliğince kent merkezinde çeşitli noktalarda hafta kapsamında trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Sürücülerin "Trafik Haftası"nı kutlayan polis ekipleri, yolcu ve yayalara da broşür verdi.
Sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendiren ekipler, aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı noktasında uyarılarda bulundu.
Ekipler, uygulama kapsamında seyahat izin belgesi kontrolü de yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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