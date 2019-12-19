Abana Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abana Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Abana Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Abana Devlet Hastanesinde "hastane afet planı" kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Abana Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Abana Devlet Hastanesinde "hastane afet planı" kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, yataklı servisteki bir odada yangın çıktı. Hastane acil durum ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, belediye itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Olaydan etkilenen hasta ve yakınları güvenli bir alana tahliye edildi.

Afet planı başkanı Başhekim Dr. Akın Sürgüveç'in koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de destek verdi.

Hastane Müdürü Uğur Yiğitsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlara her an hazırlıklı olmak için tatbikatların büyük önem taşıdığını belirtti.

Tatbikatla acil müdahale ekiplerinin yeterliliklerini gözlemlediklerini anlatan Yiğitsoy, "Nerede ve ne zaman hangi tür afet veya acil durumla karşılaşacağımızı bilmek mümkün değil. Bundan dolayı yaşayabileceğimiz olumsuzluklar karşısında her an hazırlıklı olmalıyız. Hastane afet planı çerçevesinde yangın senaryosunu başarılı şekilde gerçekleştirdik. Kriz anında eksiklikleri tespit edip, gereken tedbirlerimizi aldık." dedi.

Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:45 Kaynak: AA
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