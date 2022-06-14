Abana sahilinde çevre temizliği yapıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kamu personeli ve öğrenciler tarafından sahilde çevre temizliği yapıldı.

Turizm sezonu öncesinde belediyenin desteği, Turizm Derneği ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Salih Ağar, Belediye Başkan Vekili Hayriye Gül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Sadık Uğur, Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder ile jandarma ve kamu personeli ile öğrenciler, deniz kenarı ve yeşil alanlardaki çöpleri topladı.

"Temiz Abana, mutlu insanlar" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte temiz çevrenin önemi vurgulandı.

Kaymakam Ağar, AA muhabirine, yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için bu tür sosyal etkinliklerin önemli olduğuna işaret etti.

Abana'da yaklaşık 300 kişi ile temizlik kampanyasına destek verdiğini anlatan Ağar, "Özellikle öğrencilerimizin temiz çevre konusunda ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu gördük, mutlu olduk. Anlamlı kampanyaya destek veren belediyemize ve etkinliğin organizasyonunu yapan Turizm Derneği ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, katılım sağlayan kamu personelimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.